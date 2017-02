Schweiz 2 20:50 bis 21:40 Serien Chicago Fire Nach dem Sturm USA 2016 Dolby Digital HDTV Merken Boden spricht Chili sein Beileid wegen ihrer Schwester aus, verwarnt sie aber gleichzeitig wegen ihres Fehlers. Chili lässt Brett spüren, was sie von ihrem "Verrat" hält. Sie will weder mit ihr noch mit sonst jemandem über ihrer Situation sprechen. Dann werden sie zu einem verletzten Drogensüchtigen gerufen. Als er auf Brett losgeht, hat Chili plötzlich einen Schlagstock in der Hand. Hermann muss zur Anhörung. Kurz darauf ruft ihn Freddys Vater aus dem Gefängnis an. Cruz beschwört Hermann, sich nicht mit dem Mann, der gefährlich ist, einzulassen. Severide muss derweil der Ermittlerin Alex Ward, mit der er eine heisse Nacht verbracht hat, versprechen, dass er ihre gemeinsamen Ermittlungen geheim hält. Er will im Gegenzug Informationen. Casey hilft den kleinen Lukas, dessen Vater während des Tornados gestorben ist, wiederzufinden. Dann erfährt er, dass die Notunterkunft, in der Lukas mit seiner Mutter untergekommen sind, geschlossen werden soll. Und beschliesst zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taylor Kinney (Kelly Severide) Jesse Spencer (Matthew Casey) Monica Raymund (Gabriel Dawson) Yuri Sardarov (Brian Zvonecek) Eamonn Walker (Wallace Boden) Christian Stolte (Randall McHolland) David Eigenberg (Christopher Herrmann) Originaltitel: Chicago Fire Regie: Reza Tabrizi Drehbuch: Tiller Russell Kamera: Jayson Crothers Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 12