Schweiz 2 15:15 bis 16:05 Arztserie Grey's Anatomy Folge: 238 Zukunftswünsche USA 2015 Dolby Digital HDTV Merken Merediths Leben ist seit Dereks Rückkehr wieder im Lot. Im Krankenhaus aber läuft diese Rückkehr nicht ganz so geschmeidig, denn Amelia ist alles andere als erfreut, ihren Bruder wieder in ihrem Departement aufnehmen zu müssen. Im Notfall werden zwei schwerverletzte Polizisten eingeliefert. Sie wurden bei einem Banküberfall angeschossen. Kurz darauf trifft ein weiterer Verletzter ein - es handelt sich um einen der Täter. Die Ärzte werden vor ein riesiges Dilemma gestellt, als beide Polizisten für hirntot erklärt werden und der Täter dringend eine Spenderleber braucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jesse Williams (Dr. Jackson Avery) Kelly McCreary (Dr. Maggie Pierce) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Zetna Fuentes Drehbuch: Tia Napolitano Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12