Schweiz 1 03:10 bis 03:40 Diskussion Schawinski Streitgespräch zur USR III CH 2017 Stereo HDTV Merken Die Steuerprivilegien für ausländische Unternehmen in der Schweiz sind international verpönt. Dies soll sich nun durch Massnahmen der USR III ändern. Die Befürworter gehen davon aus, dass die Reform für einen wettbewerbsfähigen Standort Schweiz sorgt und sichere Steuereinnahmen garantiert. Die Gegner hingegen prophezeien immense Steuerausfälle für die Bundeskasse und die Gemeinden zulasten des Mittelstandes. Bereits 2008 sei das Stimmvolk über die Kosten der damaligen USR II getäuscht worden. In der letzten grossen TV-Diskussion vor dem Abstimmungssonntag diskutieren Gegnerin Jacqueline Badran (SP/ZH) und Befürworter Claudio Zanetti (SVP/ZH). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Roger Schawinski Gäste: Gäste: Claudio Zanetti (Nationalrat SVP), Jacqueline Badran (Nationalrätin SP) Originaltitel: Schawinski

