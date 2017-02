Schweiz 1 21:05 bis 21:50 Magazin Puls Gesundheitsmagazin Demenzkranke - Betreuung auf dem Bauernhof / "Ja", "Nein" - Hirnmessung ermöglicht Kommunikation mit völlig Gelähmten / Wintersport - Kalorienverbrauch beim Skifahren CH 2017 Stereo HDTV Merken Demenzkranke - Betreuung auf dem Bauernhof: Immer mehr demente, pflegebedürftige Menschen - immer mehr Bauernhöfe am Rand der wirtschaftlichen Rentabilität: zwei Krisenherde, die man zusammenbringen und damit beiden helfen kann. In den Niederlanden hat sich diese Idee bereits durchgesetzt. Auf über 200 Bauernhöfen jäten dort Menschen mit Demenz Gemüsebeete, füttern Kühe, pflegen Hühner. Die Bauern verdienen sich damit einen Zustupf, die Demenzkranken finden eine sinnvolle Tätigkeit. In der Schweiz jedoch gibt es erst einen solchen Hof. "Puls" sucht nach Gründen und beobachtet, wie das Zusammenarbeiten auf dem Bauernhof funktioniert. "Ja", "Nein" - Hirnmessung ermöglicht Kommunikation mit völlig Gelähmten: Körperlich komplett gelähmt, aber geistig wach: Mit solchen Menschen ist meist keine Kommunikation möglich. Eine neue Computer-Hirn-Schnittstelle könnte die Locked-in-Patienteninnen und -patienten endlich aus ihrer Isolation herausholen. Sie ermöglicht zuverlässige Ja/Nein-Antworten und lieferte den Forschern bereits erstaunliche Ergebnisse: Die gelähmten Testpersonen finden ihr Dasein durchaus lebenswert. Wintersport - Kalorienverbrauch beim Skifahren: Beim Skifahren knurrt vielen schon nach ein paar Abfahrten der Magen. Entsprechend üppig fällt dann das Mittagessen aus. Doch wie viele Kalorien verbrennt ein Hobbyskifahrer wirklich? "Puls" macht den Test auf der Piste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Odette Frey Originaltitel: Puls