Reportage Mini Beiz, dini Beiz Stadt Basel - Tag 5 - Bar Restaurant 100, Basel Im Bar Restaurant 100 werden vorwiegend thailändische Spezialitäten und europäische Küche serviert. Bekannt ist das Lokal für seine gebratene Ente und verschiedenen Currys, die von zwei thailändischen Köchinnen zubereitet werden. Die Gäste schwärmen auch von der hausgemachten Pizza und den erfrischenden Cocktails im Barbereich. Der Ort lädt dazu ein, im Sommer im Garten zu verweilen oder an der Bar einen Sportanlass live am Bildschirm zu verfolgen. Stammgast Roland Schüpfer entdeckte das Restaurant mit der charmanten Gastgeberin Florence Imhof vor zwei Jahren, als ein Freund von ihm dort Geburtstag feierte. Bei Fussballspielen des FCB ist Roland häufig hier anzutreffen, weil die Spiele in der Bar gezeigt werden. An diesem Restaurant gefällt ihm das charmante Wirtepaar. Er findet, dass man auch solch kleine Quartierbeizen unterstützen soll.