Schweiz 1 09:00 bis 09:50 Sport Als wir noch Skiweltmeister waren CH 2004 Stereo Merken Im November 1904 gründeten in Olten 16 Skiclubs den Schweizerischen Skiverband SSV. Was daraus wuchs, ist die Erfolgsgeschichte des Skisports in der Schweiz. Der Skibazillus erfasste die Bevölkerung und schuf Helden und Verlierer, die sie mitleiden, aber auch mitfeiern liessen. Heute kämpft der SSV mit Mitgliederschwund. Die Skinationalmannschaft fährt den andern Nationen hinterher. Frank Senn machte sich auf die Suche nach Geschichten und Menschen, die den 100jährigen Skiverband mitgeprägt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Als wir noch Skiweltmeister waren

