ORF 2 04:35 bis 05:30 Magazin heute leben Barbara Rett trifft Bo Skovhus / Medizin - Neues Implantat hilft Männern mit Inkontinenz A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Erni Mangold zu Gast im Studio: Anlässlich ihres 90. Geburtstags blickt Erni Mangold im "heute leben"-Studio auf ihre langjährige Karriere zurück und erzählt über aktuelle Film- und Theaterpläne. Barbara Rett trifft Bo Skovhus: Bo Skovhus ist einer der bedeutendsten Opersänger unserer Zeit - und einer der neugierigsten. So ist er nicht nur Star weltweiter Opernproduktionen, sondern auch höchst begehrt für Uraufführungen zeitgenössischer Opern. Oder für Wiederentdeckungen, denn um eine solche handelt es sich bei der nächsten Premiere im Theater an der Wien. Werner Egks Oper "Peer Gynt" hat Jahrzehnte des Dornröschenschlafs hinter sich, dabei weist sie hochromantische Musik ebenso auf wie Tango, Cancan, Charleston oder Anklänge an die "Dreigroschenoper". Das Libretto schrieb der Komponist selbst - nach dem gleichnamigen Theaterstück von Henrik Ibsen, das gerne auch "nordischer Faust" genannt wird - gemäß der epischen Lebensreise des Titelhelden. In einer Inszenierung von Peter Konwitschny steht Bo Skovhus in der Titelpartie auf der Bühne. Barbara Rett hat ihn bei den Proben beobachtet und mit ihm über seine dänische Heimat, jugendliche Rebellion, perfekte Vorbereitung und wienerisches Improvisieren gesprochen. Medizin - Neues Implantat hilft Männern mit Inkontinenz: Pro Jahr wird bei rund 3.000 Männern die Prostata komplett entfernt. Etwa jeder zehnte davon bleibt dauerhaft inkontinent. Für die Betroffenen hat der Wiener Urologe Dr. Wilhelm Bauer ein neues Implantat entwickelt. Es ist ein individuell einstellbares Silikonkissen, das in einer kleinen Operation eingesetzt wird. Zu Gast im Studio ist OA Dr. Wilhelm Bauer, Urologe am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Wien. Moderation: Wolfram Pirchner Gäste: Gäste: Erni Mangold (Schauspielerin, Regisseurin) Originaltitel: heute leben