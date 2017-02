ORF 2 22:30 bis 23:30 Magazin Kulturmontag 60. Geburtstag Falco / Von Wutbürgern, linkem und rechtem Populismus - Demokratieverständnis im Fokus / Wutbürgertum auf links gedreht: Politisches Theater von Milo Rau, der aktuell am Zürcher Schauspielhaus "Die 120 Tage von Sodom" inszeniert (Premiere am 10.2.) / 70. Geburtstag von Paul Auster - sein neuer Roman "4321" (erscheint am 31. Jänner); als Hintergrundstory: der politische Roman von den 50er bis zu den 70ern A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Vom Mutbürger zum Wutbürger. Vor einigen Jahren noch forderte Stephane Hessel "Empört euch!" und appellierte damit an eine couragierte Zivilgesellschaft. Mittlerweile aber kocht die Wut in sozialen Netzwerken über. Eliten, den so genannte Mainstream-Medien und der Political Correctness wird der Kampf angesagt. Staatsfeindliche Bewegungen wie "Freeman" erhalten immer mehr Zulauf. Der KULTURMONTAG befragt Kulturschaffende zu einer Gesellschaft in Schieflage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Traxl Gäste: Gäste: Hajo Funke (Politologe und Autor) Originaltitel: Kulturmontag