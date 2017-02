ORF 2 16:00 bis 17:00 Talkshow Die Barbara Karlich Show 10 Gebote, 100 Verbote: Sind wir überhaupt noch freie Menschen? A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Sind wir auf dem Weg in eine moderne Verbotsgesellschaft? Werden wir immer mehr entmündigt, in unserem selbständigen Denken eingeschränkt und zu Regelbefolgern erzogen - oder sind Verbote in unserer heutigen Zeit notwendig, um gemeinsam in geregelter Sicherheit zu leben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Barbara-Karlich-Show