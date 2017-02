ORF 2 06:05 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich Wieviel Ferien sind wirklich notwendig? A 2017 Stereo Live 16:9 Merken Nina Kraft und Thomas Birgfellner starten in St. Martin am Tennengebirge in die neue Salzburg-Woche. Zu Gast: Speedway-Staatsmeister Daniel Gappmaier und das Klettertalent Jakob Kronberger. Zum Auftakt der Semesterferien stellt "Guten Morgen Österreich" die Frage: "Wieviel Ferien sind wirklich notwendig?". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nina Kraft, Thomas Birgfellner Gäste: Gäste: Daniel Gappmaier (Speedway-Staatsmeister), Jakob Kronberger (Klettertalent) Originaltitel: Guten Morgen Österreich

