Spiegel Geschichte 21:00 bis 21:40 Dokumentation The Eighties Der Kampf gegen AIDS USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die AIDS-Krise prägte die achtziger Jahre. Diese extrem tödliche Krankheit wurde zu einer Pandemie mit weitreichenden politischen und kulturellen Auswirkungen. Tausende steckten sich mit dem tödlichen HI-Virus an, der die Immunschwächekrankheit hervorruft. Die Schuldigen für den Ausbruch der neuen Krankheit waren schnell gefunden: Homosexuelle, Drogenabhängige und andere Minderheiten wurden zunehmend diskriminiert. Als Hollywood-Star Rock Hudson bekannt gab, dass er an AIDS erkrankt war, standen die Krankheit und der Kampf dagegen endgültig im Fokus der Öffentlichkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Eighties