Servus TV 21:15 bis 22:40 Talkshow Sport und Talk aus dem Hangar-7 A 2017

Moderation: Christian Brugger

Superbike: Hochgezüchtete Serien-Monster im Hangar-7

Nicky Hayden (MotoGP Weltmeister von 2006) und Stefan Bradl (2016 noch MotoGP Pilot) sind die Fahrerpaarung im Werksteam von Honda in der Superbike WM 2017. Superbike das sind hochgezüchtete Serien-Motorräder, die der MotoGP um fast nichts nach stehen. Nicky Hayden und Stefan Bradl werden im Hangar-7 ihr neues Bike vorstellen und auf die neue Saison, die Ende Februar in Australien beginnt, vorausblicken.

Nicky Hayden (Team Honda, MotoGP Weltmeister 2006)
Stefan Bradl (Team Honda)

Ein Paul Scharner trifft? Robert Almer

Querdenker und Fussballlegende Paul Scharner ist wieder für Sport und Talk unterwegs und trifft diesmal den verletzten Teamtorhüter Robert Almer in der Reha. Der Austria-Wien Torhüter gibt dabei Einblicke in seinen "Arbeitsalltag" auf dem Weg zurück und erzählt Paul, wann er wieder zwischen den Pfosten stehen wird.

Talk-Thema: "Rot-weiss-rote Medaillenjagd wie erfolgreich wird die Ski-WM in St. Moritz"

Die Frage der Skination schlechthin: Wie viele Medaillen holt Österreich bei der bevorstehenden Ski-WM in St. Moritz? Mit unserer Runde im Hangar-7 werden wir nicht nur das beantworten, sondern auch diskutieren, wer die größten Favoriten auf Edelmetall sind, wer überraschen kann und welche Weltmeisterschaften warum besonders in Erinnerung geblieben sind.

Gäste: Renate Götschl (3fache Weltmeisterin) Patrick Ortlieb (Olympia-Sieger und Weltmeister in der Abfahrt) Robert Seeger (Reporterlegende)

Gäste: Nicky Haydn (Red Bull Honda World Superbike Team, MotoGP Weltmeister 2006), Stefan Bradl (Red Bull Honda World Superbike Team), Renate Götschl (3fache Weltmeisterin), Patrick Ortlieb (Olympia-Sieger und Weltmeister in der Abfahrt), Robert Seeger (Reporter

Originaltitel: Sport und Talk aus dem Hangar-7