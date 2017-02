Nick 03:30 bis 03:55 Jugendserie The Next Step Große Aufregung CDN 2013 Merken Die Truppe reist an die Regionalmeisterschaften. Doch vorher wartet noch eine Überraschung auf sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Baldesarra (Michelle) Alexandra Beaton (Emily) Jordan Clark (Giselle) Myles Erlick (Noah) Logan Fabbro (Amanda) Trevor Tordjman (James) Robbie Graham-Kuntz (Charlie) Originaltitel: The Next Step Regie: Mitchell T. Ness Drehbuch: Frank Van Keeken Kamera: Kim Derko Musik: Grayson Matthews

