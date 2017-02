Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie 100 Dinge bis zur Highschool Das Garagenband-Ding USA 2015 Wieder da Merken Mister Bandt, Musiklehrer an der Pootatuck Middle School, ruft das Musikfestival "Pootaroo" ins Leben und hofft, dass alle so richtig abrocken. Da sich niemand dafür interessiert, lockt er mit einem 100-Dollar-Gutschein für Spaghetti. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Max Ehrich (Ronbie Martin) Isabela Moner (CJ Martin) Jack De Sena (Mr. Roberts) Owen Joyner (Crispo Powers) Danielle Andrade (School Girl) Benjamin Royer (Benji Froman) Brady Reiter (Mindy Minus) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School Regie: Carlos González Drehbuch: Scott Fellows Kamera: Mike Mickens