Nick 19:40 bis 20:10 Kinderserie School of Rock Wir sind die Champions! USA 2016 Merken Es ist soweit: Der große Tag des "Battle of the Bands" steht an. Doch dieser Tag lässt sich unverhofft schlecht an. Tomika ist heiser, die Kinder werden beim Herausschleichen aus der Schule von Clark entdeckt, und die Kinder laufen durch die Rasensprenger und werden mit ihren nassen Klamotten vorerst nicht bei dem Wettbewerb reingelassen. Mister Finn jedoch glaubt immer noch daran, dass seine Klasse allen beweist, dass sie mehr sind als eine "Krabbelgruppe", denn sie haben den ultimativen Gewinnersong. Als dann aber "Night Lizard" diesen Song klaut und "School of Rock" auf das Dach des Clubs sperrt, sodass ihr Auftritt zu platzen droht, gibt es für die Kinder nur noch eins: Musik machen und zwar nur für sich selbst. Oder hört ihnen vielleicht doch jemand zu? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Arminio (Metal Band Member) Cleo Berry (Bouncer) Ian Bratschie (Guy in Crowd) Tony Cavalero (Dewey Finn) Damarion Hall (Classmate) Keontae Hogains (Classmate) Sam Horrigan (Vince) Originaltitel: School of Rock Regie: Trevor Kirschner Drehbuch: Jay Kogen, Mike White Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6