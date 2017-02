Nick 16:50 bis 17:05 Trickserie Die fantastische Welt von Gumball Die Wurzeln USA, IRL, D, GB 2011 Merken Mom beobachtet, wie traurig Darwin in ein Aquarium blickt und macht sich Sorgen: Ist ihr Adoptivsohn in Wahrheit doch nicht mit einem Leben als Säugetier zufrieden? Die Familie versucht jedenfalls alles, um sich mehr an Darwins natürliche Lebensumstände anzupassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Amazing World of Gumball Altersempfehlung: ab 6