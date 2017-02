Nick 12:10 bis 12:25 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 97 20000 Burger unter dem Meer / Die Schlacht von Bikini Bottom USA 2007 Merken 20.000 Burger unter dem Meer: SpongeBob und Patrick finden ein U-Boot. Eine glückliche Fügung für Mr.Krabs, dem es gerade an Kundschaft mangelt. So schickt er die beiden im Tauchboot los, damit sie als "fahrendes Restaurant" nach Essensgästen suchen. Es wird eine Fahrt ins Abenteuer? Die Schlacht von Bikini Bottom: Zur legendären Schlacht von Bikini Bottom kam es laut Überlieferung, weil die Kontrahenten sehr unterschiedliche Vorstellungen von Körperhygiene hatten. Als SpongeBob und Patrick davon hören, müssen sie bald feststellen, dass auch ihre Ansichten über Körperpflege weit auseinander gehen. Der Streit eskaliert, und so dauert es nicht lange, bis in Bikini Bottom erneut eine Schlacht tobt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Stephen Hillenburg Drehbuch: Steven Banks, Nate Cash, Dani Michaeli, Richard Pursel, Aaron Springer Altersempfehlung: ab 6