Nick 09:15 bis 09:40 Trickserie Cosmo und Wanda Ein Wunsch mit Folgen / So ist das Leben USA, CDN 2002 Merken Timmy hat die Nase voll von seinen strengen Eltern und wünscht sich stattdessen unbekümmerte Eltern. // Timmy will seiner Mutter helfen, den Garten-Wettbewerb der Stadt zu gewinnen. Also wünscht er ihr einen Garten voller Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Gary Conrad, Sarah Frost, Butch Hartman Drehbuch: Karin Gutman, Spencer Green, Butch Hartman, Steve Marmel Musik: Guy Moon Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 234 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 85 Min. Winter-Universiade

Wintersport

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 54 Min. Gefallene Engel 3

Fantasyfilm

ProSieben 08:45 bis 10:10

Seit 39 Min.