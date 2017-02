RTL II 03:30 bis 04:20 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Die Schöne und das Biest / Das 3. Auge D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Greta traut Maren, der jungen Freundin ihres Sohnes Olaf, nicht über den Weg. Sie ist sich sicher: Die 24-Jährige nutzt Olaf nur aus. Und dann will Olaf Maren auch noch heiraten. Für Greta steht fest, dass sie die Hochzeit verhindern muss. Sandy Winterfeld und Milan Djuric sollen der misstrauischen Mutter einen Grund liefern, die Hochzeit abzusagen. Will die hübsche Maren sich von Olaf tatsächlich nur aushalten lassen oder hegt sie wahre Gefühle für ihn? Die beiden Ermittler nehmen Maren ganz genau unter die Lupe. Danach sollen Michael Falkenberg und Sascha Noveski der Schulleiterin Frau Knapp helfen. Irgendjemand bedroht die 41-Jährige und übt Anschläge auf die Lehrerin aus. Marcel Bender schleust sich verdeckt als Schüler ein, um Jennifer vor neuen Übergriffen zu schützen. Steckt einer der Referendare hinter den Anschlägen? Michael Falkenberg und Sascha Noveski geben alles, um dem Terror ein Ende zu setzen. Dabei geraten sie selber ins Visier des Täters. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

