RTL II 01:15 bis 02:45 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz ... in Las Vegas D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der bislang härteste Auftrag führt Carsten Stahl und sein Team nach Las Vegas. Melina, die Tochter eines alten Kumpels von Carsten, ist während eines Sprachurlaubs in den USA spurlos verschwunden. Gemeinsam mit seinen Kollegen Nina Sassen, Michael Falkenberg und Sascha Noveski macht sich Carsten Stahl auf nach Las Vegas, um die 18-Jährige zu finden. In einer der gefährlichsten Städte der USA beginnt die nervenaufreibende Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die Ermittler bekommen tatkräftige Unterstützung von Dog, dem Kopfgeldjäger. Wird es Carsten Stahl gelingen, sein Versprechen zu halten und das junge Mädchen zurück nach Deutschland zu bringen? Und wie werden sich die deutschen Privatdetektive in der Fremde schlagen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz