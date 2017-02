RTL II 00:20 bis 01:15 Show Der Dennis Show D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Ob im TV, Radio, auf Tour oder im Internet - als "Der Dennis" begeistert Comedian Martin Klempnow seine Fans auf allen Kanälen. Mit "Der Dennis Show" bekommt er nun bei RTL II seine erste eigene TV-Show. Die Kultfigur "Der Dennis" ist Berufsschüler, lebt bei seiner Oma in Hürth und hängt in seiner Freizeit am liebsten in seiner "Hood" rum. Sein größtes Ziel: cool sein und "reich" aussehen. In "Der Dennis Show" bringt der Hürther Maurerlehrling das Studiopublikum und die TV-Zuschauer mit Stand-Up-Sets, Einspielern und Publikumsspielen zum Lachen. Darüber hinaus werden bekannte Persönlichkeiten wie Jérôme Boateng, Kollegah und Anton Hofreiter oder auch TV-Serien wie "Game Of Thrones", "The Walking Dead" und "Sons Of Anarchy" parodiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Dennis Show