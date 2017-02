RTL II 21:15 bis 22:15 Dokusoap Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie! D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Die Geissens auf Tour in Costa Rica: Robert braucht Abwechslung vom Chaos auf der Indigo Star und macht mit seiner Familie einen Quadausflug, standesgemäß mit Totenkopfhelmen. Die Geissens geben Gas und es geht durch den Dschungel! Danach geht es auf Schlauchboot-Kreuzfahrt: eine Kajaktour auf Costa Ricas reißendstem Fluss steht an - eine Premiere für die ganze Familie. Für Davina und Bodyguard Nico endet die Tour aber im Wasser. Können sie der Strömung entkommen? Am nächsten Tag geht es vom Regenwald an die Küste - eigentlich um sich von dem Stress zu erholen. Doch für Robert wird dieser Trip alles andere als stressfrei. Carmen und die Kinder entdecken nämlichen einen Gyrokopter, einen spektakulär fliegenden Zweisitzer. Ein Alptraum für Robert. Da er auch noch seine Beruhigungstabletten vergessen hat, macht ihm seine Höhenangst schwer zu schaffen: Die nackte Panik ist dem Self-Made-Millionär ins Gesicht geschrieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!