RTL II 20:15 bis 21:15 Dokusoap Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie! D 2016 16:9 HDTV Bei einem Besuch eines exklusiven Clubs für Autoliebhaber, verliebt sich Carmen in einen Oldtimer. Robert freut sich, denn das Auto ist ein weiterer Pluspunkt für das Traumdomizil Miami. Und so langsam werden die Auswanderungs-Pläne auch schon konkreter: Die Geissens besichtigen ein luxuriöses Apartment im besten Stadtteil Miamis. Danach heißt es Bye Bye Glamour und Luxus und willkommen im grünen Paradies Costa Rica. Doch bevor die Familie die Natur genießen kann, muss zuerst die Indigo Star inspiziert werden. Carmen ist geschockt: Die Indigo Star gleicht einer Baustelle. Die Geissens wären nicht die Geissens, wenn sie sich deshalb davon abhalten ließen, das Land zu entdecken. Costa Rica hat nämlich allerhand zu bieten. Auf einer Krokodil-Safari macht die Familie Bekanntschaft mit "Tornado", dem größten Exemplar im ganzen Flussgebiet. Die Geissens können es kaum fassen, als einer der Krokodil-Flüsterer sich tatsächlich ins Wasser begibt. Adrenalin pur!