Dokusoap Die Straßencops Süd - Jugend im Visier Bruder und Schwester / Gerast, geblitzt, erwischt D 2016 Erst Kuchen mit Kerzen, dann singen alle "Happy Birthday" - so hätte sich Jennifer ihre Party gewünscht. Stattdessen muss die junge Frau mit ansehen, wie ihr Bruder und der Onkel erst verbal aneinandergeraten und sich schließlich eine Schlägerei liefern. Das Geburtstagskind weiß sich nicht anders zu helfen, als die Polizei zu holen. Glücklicherweise können die Beamten die Wogen glätten. Doch gerade, als bei den beiden Streithähnen wieder Ruhe eingekehrt scheint, flippt jemand anderes komplett aus. Am anderen Ende der Stadt muss ein Team der Spezialeinheit Jugendkriminalität ermitteln, wer für die schwere Gehirnerschütterung von Sven verantwortlich ist. Der 21-Jährige liegt im Krankenhaus, denn er wurde angefahren. Der Unfallverursacher hat es nicht für nötig gehalten, sich um den Verletzten zu kümmern oder auch nur anzuhalten. Zum Glück wurde das Auto geblitzt. Mit Hilfe des Fotos stoßen die Beamten auf ein ungleiches Brüderpaar... Originaltitel: Die Straßencops Süd - Jugend im Visier