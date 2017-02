RTL II 07:50 bis 08:50 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Dunkle Absichten / Park der Verrückten D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Hermine hat große Angst, dass ihr Sohn Adrian in kriminelle Kreise abdriften könnte. Er war schon immer ein Sorgenkind, doch seitdem er sich mit einem dubiosen Rocker angefreundet hat, ist die Auftraggeberin sehr besorgt. Was hat der ominöse Karl mit dem 20-jährigen Adrian vor? Sandy Winterfeld und Sebastian de Beer sollen dem Rocker das Handwerk legen und verhindern, dass Hermines Sohn im kriminellen Sumpf versinkt. Danach wartet ein neuer Einsatz auf Carsten Stahl und Marcel Bender. Ben, Chiara und ihre neunjährige Tochter Amy wurden Zeugen eines schrecklichen Verbrechens, seither fühlen sie sich in ihrem Wohnviertel nicht mehr sicher. Sie mussten mit ansehen, wie ein maskierter Unbekannter einen Parkbesucher aus dem Hinterhalt überwältigte und anschließend in einem Auto verschleppte. Inzwischen traut sich Amy nicht mehr in den Park und befindet sich in psychologischer Behandlung. Die Privatdetektive sollen den Fall aufklären und den Park wieder sicher machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

