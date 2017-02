RTL II 05:50 bis 06:50 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Kuckuck wer da spricht / Kai aus der Kiste D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Werner macht sich große Sorgen um seine Ehefrau Gabi. Die 40-Jährige war vor der gemeinsamen Ehe spielsüchtig, hat nun aber die Sucht unter Kontrolle bekommen. Seit kurzem allerdings benimmt sich Gabi merkwürdig und zwingt ihre Familie zu Sparmaßnahmen. Ist sie ihrer alten Spielsucht verfallen? Werner bittet die Privatdetektive herauszufinden, was mit seiner Frau los ist. Die Ermittlungen führen Carsten Stahl und Marcel Bender zu einer zwielichtigen, polizeibekannten Kneipe. Was hat Gabi mit dieser Kneipe zu tun - ist sie tatsächlich wieder spielsüchtig? Als nächstes wendet sich der Chef eines Internet-Shops an Sandy Winterfeld und Sebastian de Beer. Der 38-jährige Oliver fürchtet um seine Existenz. In den letzten Wochen wurden Waren im Gesamtwert von 15.000 Euro gestohlen. Das Kuriose daran: Es gibt keine Einbruchsspuren! Die beiden Privatdetektive ermitteln undercover. Befindet sich der Dieb unter den Mitarbeitern oder welche ausgetüftelte Strategie steckt hinter den Diebstählen? Die Privatdetektive machen eine erstaunliche Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 291 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 51 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 51 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 51 Min.