N24 Doku 11:40 bis 12:30 Dokumentation The World Wars - Globaler Krieg USA 2014 Merken Im Dezember 1941 greifen die Japaner Pearl Harbor an. US-Präsident Roosevelt muss reagieren und erklärt dem japanischen Kaiserreich den Krieg. Hitler träumt von der Weltherrschaft und erklärt seinerseits den Vereinigten Staaten den Krieg. Seit Ende des Ersten Weltkrieges hat Hitler die menschenverachtende Vision einer arischen Herrenrasse. Jetzt will er diesen Wahn umsetzen und das Judentum auslöschen - in den Gaskammern seiner Vernichtungslager. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The World Wars