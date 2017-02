N24 Doku 10:50 bis 11:40 Dokumentation The World Wars - Der Blitzkrieg USA 2014 Merken Hitler bricht seine Versprechen und besetzt die Tschechoslowakei. Bevor die deutsche Wehrmacht auch Polen angreift, schließt er mit Stalin einen Nichtangriffspakt und sichert sich - vorerst - einen Verbündeten im Osten. Hitlers Luftwaffe bombardiert London, kurz nachdem Churchill zum Premierminister ernannt wird. Japan plant währenddessen, die von den USA kontrollierten Philippinen anzugreifen - eine Entscheidung mit schwerwiegenden Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The World Wars