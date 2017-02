SWR 11:35 bis 12:25 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Zoogeschichten aus München Eine faszinierende Kängurugeburt D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Wirklich spannend: Antonia berichtet von einer Kängurugeburt. Und das mal live zu sehen ist ein unglaubliches Glück. In die XXL-Badewanne der Elefanten wird wieder das Wasser eingelassen. Das Brunnenwasser hat nur etwa zehn Grad, da will sich Elefantenkuh Panang nicht mal die Füße nass machen. Panang gilt im Elefantenrevier als ausgesprochene Warmduscherin. Kann man mit Stachelschweinen Freundschaft schließen? Niklas probiert's aus, und zwar schön langsam - damit die stachligen Mädels nicht nervös werden. Im Löwenrevier ist heute Spiel, Sport und Spannung angesagt. Babsi steckt noch in den Vorbereitungen. Und damit kein Löwe zu kurz kommt richtet Babsi zwei Spielplätze ein. Warum die Gorilla-Kinder Tano und Okanda sich auf einer eigenen Anlage pudelwohl fühlen, ob "Frau Otto" wirklich fliegen kann und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn, sehen die Zuschauer in dieser Folge von "Nashorn, Zebra & Co." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.