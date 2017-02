SWR 10:50 bis 11:35 Ratgeber ARD-Buffet Leben & genießen Gebratene Portobello-Pilze mit Sauce vierge - lecker! Tipps und Tricks für die Zubereitung zeigt am Freitag Martina Kömpel / Zuschauerfragen zum Thema: Patientenverfügung / Gute Idee: Winter-Duft-Wolke mit Hyazinthe. Mit Holger Schweizer, Florist / Altes Gemüse - fit durch den Winter / Mein Mallorca: Frank Andre Berkel / Warenkunde Topinambur / Hyazinthen / 360° Quiz D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Unter dem Motto "leben & genießen" gibt es das ganze Service-Angebot rund um das tägliche Leben: Tipps von der Redaktion und von Experten zu Ernährung und Gesundheit, Haushalt und Garten - und das Tagesrezept, nach dem am Studioherd gekocht wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Fatma Mittler-Solak Gäste: Gäste: Prof. Dr. Sven Gottschling (Palliativmediziner) Originaltitel: ARD-Buffet