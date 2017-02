SWR 07:30 bis 08:20 Serien Julia - eine ungewöhnliche Frau Folge: 41 Wieder daheim A, D 2002 Stereo Untertitel 16:9 Merken Julia tritt zusammen mit ihrer langjährigen Büroleiterin Regine Beranek ihre Stelle als Gerichtsvorsteherin des neuen Retzer Landesgerichts an. Mit im Team ist der inzwischen promovierte Jungrichter Dr. Altmann, der gleich am ersten Tag in Retz mit seiner ehemaligen Geliebten Waltraut Hirmer buchstäblich zusammenstößt. Die alte Leidenschaft flackert wieder auf. Im Rathaus kommt es zu einem Eklat: Der Finanzreferent Leo Hübner verlässt nach schweren Vorwürfen den Gemeinderat, der unter der Leitung des neuen Bürgermeisters Strubreiter zusammengetreten war. Landeshauptmann Reidinger, dem das Wohl seiner Heimatstadt nach wie vor sehr am Herzen liegt, überredet seine Geliebte Lena Kamper, die Prokuristin seiner Firma ist, diesen Posten zu übernehmen. Während Strubreiter von den fachlichen Fähigkeiten Lena Kampers überzeugt ist, verdächtigt Reidingers Sohn Sebastian Lena fälschlicherweise, der verlängerte Arm seines Vaters im Gemeinderat zu sein. Arthur muss sich indessen mit einem bemerkenswert skurrilen Fall beschäftigen: Ein Zechpreller, der allzu oft als angeblicher Restauranttester kostenlos in teuren Lokalen gespeist hat, wurde angezeigt. Bei der Gerichtsverhandlung kann Arthur den Richter davon überzeugen, gemeinsam mit dem Angeklagten in einem teuren Restaurant eine "Kostprobe" vorzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Julia Laubach) Peter Bongartz (Arthur Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Michael König (Heinz Strubreiter) Sissy Höfferer (Erna Strubreiter) Fritz Karl (Sebastian Reidinger) Originaltitel: Julia - Eine ungewöhnliche Frau Regie: Holger Barthel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Robert Neumüller, Walter Kindler Musik: Mischa Krausz

