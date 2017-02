VOX 03:00 bis 03:50 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Schriftliches Vermächtnis USA 1995-2005 Stereo Live TV Merken Im Sommer 1986 wird die Leiche von Kathleen Lipscomb auf einer verstaubten Straße außerhalb von San Antonio gefunden. Monatelang rätselt die Polizei an diesem Fall, doch er bleibt ungelöst. Nach einigen Jahren engagiert Kathleens Familie einen Privatdetektiv, der ein Tagebuch unter ihren persönlichen Sachen entdeckt. Wird es ihm mithilfe der Einträge gelingen, dem Täter auf die Spur zu kommen? Die Leichen zweier junger Frauen werden in den Trümmern eines abgebrannten Appartements gefunden. Alle Anzeichen deuten auf Brandstiftung hin, und einige im Brandschutt gefundene Indizien führen die Polizei schnell auf eine Spur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12

