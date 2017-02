VOX 19:00 bis 20:00 Dokusoap Das perfekte Dinner Tag 1: Ralf, Bremen / Vorspeise: Spinatcrème in klarer Kichererbsen-Suppe mit Eierstich / Hauptspeise: Zanderfilet unter Staudensellerie-Schuppen und mariniertes Sous-Vide-Weizengras-Rinderfilet auf Rotweinnage und Caipirinha-Soße, begleitet von Kartoffel-Süßkartoffel-Chips / Tag 1: Ralf, Bremen / Nachspeise: Weißes Basilikumeis auf Rotwein-Pflaumen-Spiegelreduktion D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Ralf, 50 Jahre: Vorspeise: Spinatcrème in klarer Kichererbsen-Suppe mit Eierstich Hauptspeise: Zanderfilet unter Staudensellerie-Schuppen und mariniertes Sous-Vide- Weizengras-Rinderfilet auf Rotweinnage und Caipirinha-Soße, begleitet von Kartoffel-Süßkartoffel-Chips Nachspeise: Weißes Basilikumeis auf Rotwein-Pflaumen-Spiegelreduktion In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das perfekte Dinner