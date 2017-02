VOX 18:00 bis 19:00 Dokusoap Hautnah: Die Tierklinik D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heute geht es um die folgenden Fälle: Cockerpoo 'Balou': Der Cockerpoo "Balou" ist von einem Artgenossen gebissen worden. Dass der Rüde Schmerzen hat, das ist nicht zu übersehen. Deshalb soll er heute in der Tierklinik untersucht und wenn nötig auch behandelt werden. Dr. Cornelia Grebe will dem Hund helfen, aber das ist gar nicht so leicht. Denn der sonst so friedliche "Balou" lässt sich nicht anfassen. Hauskatze 'Mohrle': Die 15 Jahre alte Katze "Mohrle" wird seit einem Monat immer dünner und frisst seit vier Tagen gar nichts mehr. Tierärztin Doris Plagge fallen auf Anhieb die gelblich verfärbten Schleimhäute ihrer Patientin auf. Diese deuten auf einen massiven Leberschaden hin. Die Tierärztin lässt sofort eine Blutprobe entnehmen. Sollten die Werte besonders schlecht ausfallen, muss "Mohrle" eingeschläfert werden. Ein Schock für Frauchen. Hat die alte Katze noch eine Chance? Bartagame 'Charly': In der Tierklinik geht es heute exotisch zu. Die Bartagame "Charly" frisst schlecht und wird immer dünner. Tierärztin Ines Kussmann hat Würmer in Verdacht und will einen Abstrich aus der Kloake entnehmen. "Charlys" Frauchen macht die Vorstellung Angst. Mutter und Tochter haben schon einmal eine Bartagame wegen Wurmbefalls verloren. Jetzt bleibt nichts anderes übrig, als das Ergebnis des Abstrichs abzuwarten und den Patienten per Zwang zu ernähren. "Charly" muss fressen, sonst hat er keine Chance zu überleben... Rottweiler 'Rudi': Seit einem Urlaub an der Nordsee hustet Rottweiler "Rudi" ständig. Ein ungünstiger Zeitpunkt, denn in vier Tagen soll der Rüde an einem Turnier teilnehmen. Dr. Stefanie Johanshon soll jetzt herausfinden, ob sich "Rudi" einen Infekt zugezogen hat oder ob eventuell ein Fremdkörper im Hals steckt. Wird der Rottweiler bei der Hundeweltmeisterschaft antreten können? Pekinese "Pinki" (PingPong): Prominenter Besuch in der Tierklinik. Schauspielerin Brigitte Antonius aus der Fernsehserie "Rote Rosen" hat einen Termin mit Klinikleiter Dr. Dirk Remien vereinbart. Ihr zehn Jahre alter Hund "Pinki" hat Probleme beim Laufen. Der Chefarzt hat sofort einen Verdacht: Arthrose. Um der Sache auf den Grund zu gehen, lässt er Röntgenbilder von "Pinkis" Rücken und von der Hüfte anfertigen. Und tatsächlich, Dr. Remien wird fündig. Aber kann er "Pinki" helfen? Chihuahuas "Henry" + 'Cookie': Der Chihuahua "Henry" hat eine neue Freundin: 'Cookie'. Weil Chihuahua-Hündin "Cookie" läufig ist und nicht gedeckt werden soll, trägt Henry eine Windel. Das kann so nicht weitergehen, findet Frauchen und ist in die Tierklinik gekommen, um sich über Verhütungsmethoden zu informieren. Dr. Cornelia Grebe muss die Besitzerin enttäuschen: bei der Hündin bleibt nur die Kastration. "Henry" hingegen könnte ein Verhütungschip gesetzt werden. Wie wird Frauchen sich entscheiden? Fundkatze: Seit Wochen streunert auf einem Firmengelände eine unbekannte Katze umher, die von Menschen gefüttert wird. Jetzt will die Besitzerin des Geländes endlich wissen, wohin die Katze gehört und bringt den Streuner in die Tierklinik. Auszubildende Patricia macht sich gleich auf die Suche nach einem Identifikationschip. Wenn das Tier nicht gechipt ist, wird die Suche nach den Besitzern schwierig. Wird Patricia fündig? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hautnah: Die Tierklinik