TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Mein peinlicher Sex-Unfall Zombie-Phantasien USA 2016 Merken Amber hat sich überlegt, ihren Gatten Josh mit einer intimen Verjüngungsmaske zu überraschen. Da Josh unvorbereitet in die Küche platzt, darf er gleich selbst Hand anlegen. Was er nicht ahnt: die scharfe Beauty-Session hat für Amber ungemütliche Folgen. Krystle möchte, dass Jimmy mit ihr bei einem Zombie-Lauf startet. Um ihn zu ködern, bietet sie ihm einen heißen Deal an: Wenn er mitläuft, darf er seine erotischen Zombie-Apokalypse-Fantasien mit ihr ausleben. Während überall Untote lauern, wollen sie ein Schäferstündchen einlegen. Natürlich läuft es anders als geplant. Und Notarzt Pedram Shawd muss sich um einen sonderbaren Fall von Luftverkehr kümmern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brittany Mayti (Nurse Rita) Chris Connell (Doctor McNeal) Alex Denney (Jimmy) Sam Fleming (Zombie Doctor) C.J. Irwin (Josh) Kambra Potter (Krystle) George Stumpf (Ricky) Originaltitel: Sex Sent Me to the ER Regie: Mitch Marcus