TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap My Big Fat Gypsy Wedding Die freie Braut USA 2012 In dieser Episode stehen die differierenden Traditionen und Rituale der American Gypsies im Fokus. Sie sind es auch, die der Eheschließung von Amber und Pete im Wege stehen. Denn als Angehörige unterschiedlicher Gemeinden und Blutlinien stehen beide Familien dieser Verbindung negativ gegenüber. Ohne Rücksicht und Eingeständnisse hinsichtlich dieser Situation zieht Amber ihre Vision eines aufwendigen Brautkleids durch und provoziert dadurch umso mehr. Originaltitel: My Big Fat American Gypsy Wedding