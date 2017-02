TLC 15:20 bis 15:50 Dokusoap Brides of Beverly Hills - Brautmode für VIPs Eileen/Arika USA 2011 Merken Kundin Eileen ist Maklerin und will ihren Verlobten in wenigen Monaten heiraten. Da die Zeit drängt, braucht sie dringend ein Kleid. Zur modischen Beratung sind Eileens Tochter, eine Freundin und ein guter Freund mitgekommen. Die 40-jährige Blondine heiratet nicht zum ersten Mal, doch diese Ehe soll etwas ganz Besonderes werden. Deshalb sucht Eileen auch ein ganz besonderes Kleid: schulterfrei, figurbetont und so verführerisch, dass alle Augen machen. Da bei der gut betuchten Braut Geld keine Rolle spielt, präsentiert ihr Stylistin Sharaé die erlesensten und aufwendigsten Designerstücke. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Brides of Beverly Hills