TLC 13:50 bis 14:20 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Auf der Ranch USA 2015 Graysons neunter Geburtstag steht vor der Tür, und der Junge hat eine super Idee fürs Wochenende: Er will auf eine Erlebnis-Ranch in Georgia und dort Cowboy spielen, Reiten, Lasso-Werfen, Fischen. Papa Todd ist froh, dass er noch nie im Leben auf ein Pferd steigen musste. Trotzdem ist jetzt sein Ehrgeiz geweckt - der Multimillionär will der beste Cowboy von allen werden! Sein älterer Sprössling Chase dagegen hasst Schmutz und will keine Kühe einfangen. Trotzdem müssen die Chrisleys geschlossen ins Cowboy-Camp, denn klein Grayson hat eine Hausaufgabe: Für die Schule muss er einen Film über seine Familie drehen. Originaltitel: Chrisley Knows Best