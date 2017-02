TLC 12:15 bis 12:45 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Die Eishockey-Torte USA 2013 Merken Buddy zaubert eine gigantische Torwart-Torte für eine Veranstaltung der Eishockeyliga NHL, die im Fernsehen live vor Tausenden Fans ausgeliefert wird. Leider bricht die Hubvorrichtung des Lastwagens. Wird der Cake Boss das Kunstwerk trotzdem rechtzeitig zum Empfänger bringen? Dann steht eine komplizierte Torte zum 50. Hochzeitstag eines reizenden Paares an, die dem Spitzenkonditor einiges abverlangt. Außerdem ist Buddys Mutter von ihrer Stammzellbehandlung in Israel zurückgekommen, und alle hoffen nun, dass Mary endlich wieder ganz gesund wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cake Boss