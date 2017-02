TLC 06:00 bis 06:25 Dokusoap Leah Remini: Meine verrückte Familie und ich Eine Familie zum Liebhaben USA 2014 Merken Nachdem sie aus der Scientology-Kirche ausgeschieden sind, öffnen TV-Star Leah Remini und ihre charismatische Familie die Haustür und lassen die Zuschauer an ihrem Privatleben teilhaben. Leah ist in Partylaune und möchte ihren neuen Lebensstil nebst neuem Freundeskreis groß feiern. Es soll ein elegantes, aber gleichzeitig witziges Fest im Rat-Pack-Stil werden. Um Leahs hohen Ansprüchen zu genügen, muss die ganze Familie ran und Haus und Garten auf Vordermann bringen. Ehemann Angelo will dabei die Gelegenheit beim Schopf packen und Tochter Sofias kaum genutzte Schaukel entsorgen, um sich einen Basketballkorb aufzustellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shannon Farrara (Herself) Raffy Ganimian (Himself) William Kilmartin (Himself) George Marshall (Himself) Vicki Marshall (Herself) Angelo Pagan (Himself) Leah Remini (Herself) Originaltitel: Leah Remini: It's All Relative Musik: Stuart Hart, Eric Hester, Thomas Hirschmann

