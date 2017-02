RBB 00:30 bis 01:00 Magazin Täter - Opfer - Polizei - Vermisst! Spurlos verschwunden in Berlin und Brandenburg D 2016 HDTV Live TV Merken Die Zeit heilt alle Wunden, sagt ein Sprichwort. Doch wenn ein Mensch ohne Vorwarnung spurlos verschwindet, bleiben vor allem bei den Angehörigen tiefe emotionale Verwundungen zurück, die auch Jahre später immer wieder aufbrechen. Uwe Madel schildert in seiner heutigen Ausgabe zwei solcher Fälle: Hermann Wormann, ein junger Familienvater aus Angermünde, verschwindet im Februar 1985. Seine Frau Andrea bewegt das ungeklärte Schicksal ihres damaligen Ehemannes bis heute. Minutiös kann sie sich auch über 30 Jahre später an den letzten gemeinsam Tag erinnern. Auch der junge Peter S. verabschiedet sich im Dezember 2004 ganz normal von seinen Großeltern in Berlin und verschwindet spurlos. Doch elf Jahre später gibt es plötzlich wieder eine Spur. Sie führt nach London. Ist Peter S. tatsächlich noch am Leben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Uwe Madel Originaltitel: Täter - Opfer - Polizei - Vermisst!