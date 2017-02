RBB 22:15 bis 23:40 Krimi Polizeiruf 110 Kein Tag ist wie der andere DDR 1986 20 40 60 80 100 Merken Oberleutnant Zimmermann hat keine ruhige Minute. Ein Sexualmörder macht die Stadt unsicher. Aus einem Fenster im 13. Stock eines Hochhauses wurde ein Mann gestoßen und Zimmermanns Freundin Irene droht, ihn zu verlassen, weil er nie Zeit für sie hat. Der gestresste Kriminalist ist völlig überfordert. Im Stadtpark stellt die Polizei dann endlich einen Mann, der der gesuchte Sexualtäter sein könnte. Aber aus lauter Nervosität verpatzt Zimmermann dann doch noch den Einsatz. Er überwältigt den Mann noch bevor dieser über die als Passantin getarnte Polizistin herfällt. Zimmermann ist sich zwar sicher, dass der Mann der gesuchte Täter ist, aber wie soll er das nun beweisen? Auch die Ermittlungen wegen des rätselhaften Hochhausmordes laufen auf Hochtouren. Die Ehefrau des Toten hatte seit Jahren einen Geliebten, aber ist sie deshalb an dem Mord beteiligt? Nach und nach gelingt es Zimmermann, die Fälle zu entwirren und die Täter zu überführen. Ob aber seine Freundin diesen Arbeitseifer tolerieren wird, bleibt bis zum Schluss fraglich. In dem Polizeiruf stehen - anders als gewohnt - neben der konkreten Straftat auch die privaten Zwänge für einen Polizisten im Dauereinsatz im Zentrum des Geschehens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lutz Riemann (Oberleutnant Lutz Zimmermann) Andreas Schmidt-Schaller (Leutnant Thomas Grawe) Jürgen Frohriep (Oberleutnant Jürgen Hübner) Peter Hölzel (Major Berger) Friederike Aust (Irene Haberkorn) Angelika Perdelwitz (Sylvia Westphal) Axel Werner (Herr Johannsen) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Ulrich Frohriep Kamera: Horst Klewe Musik: Arnold Fritzsch