Dokumentation Verrückt nach Meer Tanz durch den Ärmelkanal D 2012 Große sportliche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Im Hafen von La Coruna erwartet die Weiße Lady ihr Schwesternschiff. Die Crews der beiden Schiffe treten in einem Basketball-Spiel gegeneinander an. Das ist natürlich eine Frage der Ehre, und so wird überall an Bord trainiert. Reiseleiter Arno hat wenig Zeit für die Vorbereitung. Er bekommt den neuen Praktikanten Julian zur Seite gestellt und muss ihn einarbeiten. Der neue Hotelpraktikant Florian fühlt sich noch etwas unsicher an Bord. Und Küchenpraktikantin Lisa erhält einen Geheimauftrag. Originaltitel: Verrückt nach Meer