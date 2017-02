RBB 10:30 bis 11:20 Arztserie Der Bergdoktor Ein Lebenstraum D, A 1996 HDTV Live TV Merken Walter Huber, ein ehemaliger Pilot, erfüllt sich zusammen mit seiner Frau Gudrun einen langgehegten Traum: Endlich wollen die beiden ganz in das geliebte Sonnenstein übersiedeln, um nur noch zu wandern, Ski zu fahren und die schöne Natur zu genießen. Doch bei einer gemeinsamen Wanderung merkt Dr. Burgner, daß sich Walter nur schwer auf den Beinen halten kann. Die Untersuchung ergibt ein schweres Nierenleiden, wodurch Walter auf eine regelmäßige Dialysebehandlung angewiesen sein wird. Für den aktiven Mann ist dies ein schwerer Schlag, gerade auch wegen seiner Frau Gudrun. Nachdem sie jahrelang ihre Mutter gepflegt hat, soll sie nun auch noch an einen schwerkranken Mann gebunden sein? Walter will sich und seiner Frau ein solches Leben nicht zumuten und unternimmt einen Selbstmordversuch. Zufällig findet Dr. Burgner den Abschiedsbrief und kann Walter in letzter Minute retten. Neben seinem anstrengenden beruflichen Alltag hat Dr. Burgner auch belastende private Probleme zu bewältigen. Seine Frau Sabina arbeitet als Vertretung in der Klinik von Dr. Frank Stein, zu dem sie sich stark hingezogen fühlt. Entschlossen nimmt Dr. Burgner den Kampf um seine Ehe auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Anita Zagaria (Dr. Sabina Spreti) Claus Ringer (Walter Huber) Josef Baum (Dr. Michael Franke) Enzi Fuchs (Franzi) Manuel Guggenberger (Maximilian "Maxl" Burgner) Walter Reyer (Dr. Pankraz Obermayr) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Ulrich König Drehbuch: Gabriele Kister Kamera: Werner Deml Musik: Michael Gajare