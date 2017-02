RBB 09:00 bis 09:30 Magazin Himmel und Erde Magazin zu Religion und Kirche AfD und Kirchentag / Ein Flüchtling hilft dem Ärzteteam / Sharehouse Refugio / Aus Kamerun nach Lobetal / Wimmelbuch Weltreligionen D 2017 HDTV Live TV Merken AfD und Kirchentag: Anette Schultner wird für die "Christen in der AfD" beim Kirchentag Ende Mai in Berlin dabei sein. Das verspricht heftige politische Diskussionen. Diskutiert wird nach den Regeln: keine rassistischen und keine menschenverachtenden Äußerungen, so die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, Ellen Ueberschär. Ein Flüchtling hilft dem Ärzteteam: Mujo ist 18 Jahre alt und stammt aus Pakistan. Er spricht Pashto - und damit ist er eine große Hilfe für die Ärzte vom Verein Placet: Sie versorgen schwer verletzte Menschen aus Kriegsgebieten wie den sechsjährigen Mohammed. Mujo dolmetscht und kümmert sich um den kleinen Jungen. Sharehouse Refugio: 40 Menschen wohnen im ehemaligen Seniorenheim der Berliner Stadtmission in Neukölln in WGs zusammen: Geflüchtete und Einheimische, meist junge Leute. Wie klappt das Zusamenleben? Und kommen hier auch mal Nachbarn vorbei, die gar nichts von dem Wohnprojekt halten? Friederike Sittler im Gespräch mit dem Begründer des Sharehouse Refugio, Sven Lager. Aus Kamerun nach Lobetal: Ewokolo Nangoh macht ein Freiwilliges Soziales Jahr in der diakonischen Einrichtung Lobetal. Die junge Frau aus Kamerun hat Landwirtschaft studiert. Hier in Lobetal versorgt sie nun die Kühe und vergleicht die Viehwirtschaft in Brandenburg mit der in ihrer Heimat. Wimmelbuch Weltreligionen Anna Wills und Nora Tomm haben ein besonderes Kinderbuch konzipiert und gezeichnet - zum Thema Weltreligionen. Nun sind fünf wimmelige Doppelseiten entstanden. Sie erzählen vom Alltag, von Festen und wichtigen Lebensereignissen und spannen den Bogen um die ganze Welt.Ein erster Praxistest mit Grundschulkindern beweist: Da gibt es viel zu entdecken! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Friederike Sittler Originaltitel: Himmel und Erde

