RBB 07:10 bis 08:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2626 D 2016 HDTV Live TV Merken Die Erinnerungen an Nils plagen Charlotte. Damit die beiden in Zukunft unverkrampft miteinander umgehen können, schlägt Nils einen gemeinsamen Spaziergang vor, bei dem Charlotte erkennt, dass der Schmerz über die Trennung noch zu tief sitzt. Den Spott ihrer Schwester Beatrice kontert Charlotte dann aber souverän. Beatrice und Desirée fürchten, dass William sich trotz K.-o.-Tropfen an Beatrices Überfall erinnern könnte. William jedoch glaubt, dass er Beatrices Besuch nur geträumt hat. Als Adrian William schließlich die Hälfte seiner Anteile anbietet, bittet dieser um Bedenkzeit, da er eigentlich eigene Pläne hat. Bald darauf hat Michael schlechte Nachrichten: Williams Knie ist akut entzündet und eventuell wird er nie ganz geheilt werden können. Werner genießt sein Liebesglück. Da erfährt er von Hildegard, dass Saskias vermeintlicher Gatte ein lebenslustiger Junggeselle war, der gleichgeschlechtliche Neigungen hatte. Als Saskia ihm gesteht, dass sie Geld für ihr krankes Kind braucht, schlägt Werner ihr vor, Friedrich Stahl zu verführen. Oskar stellt sich auf Alfons' Drängen der Polizei. Währenddessen bedrängt David die verzweifelte Tina, ihm endlich die Wahrheit zu sagen. Sie gesteht ihm schließlich, dass er der Vater ihres Kindes ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Michael N. Kühl (David Hofer) Isabella Hübner (Beatrice Hofer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Felix Bärwald, Steffen Nowak Drehbuch: Lieselotte Kinskofer, Thomas Kubisch

