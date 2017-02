RBB 06:20 bis 07:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2362 D 2017 HDTV Live TV Merken Mielitzer ist glücklich, als Sydney ihrer Beziehung noch eine Chance gibt. Einziger Wehrmutstropfen für Mielitzer ist sein Verhältnis zu Patrick. Der sagt seinem Vater nichts davon, dass er nach Barcelona gehen will. Theo findet keinen Käufer für "Blütenweiß" und beschließt, Insolvenz anzumelden. Als er dies seinen Angestellten mitteilt, bricht eine ältere Mitarbeiterin zusammen. Theo nimmt das sichtlich mit. Da bietet Mielitzer ihm einen Ausweg aus der finanziellen Misere, die Theos Moral auf die Probe stellt. Torben und Johanna finden einfach nicht zueinander. Und dann tauchen plötzlich erneut Klopfgeräusche im Haus auf - Merle gelingt es trotz aller Bemühungen nicht, ihre Kunden zurückzugewinnen. Da kommt Erika der Gedanke, die Schnittblumen vorübergehend scheinbar unabhängig von Merle in Hannes Laden am Salzmarkt zu verkaufen. Mathis möchte, dass Eliane den Führerschein macht. Doch sie hat Angst. Als Edda und Kim ihr eine private Fahrstunde geben wollen, fährt sie beinahe Mathis über den Haufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Patrik Caputo, Mattes Reischel Drehbuch: Carmela Bornhütter Kamera: Rainer Nolte, Wulf Sager Musik: Tunepool

