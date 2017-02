Super RTL 22:10 bis 23:05 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Vogelfrei USA 2007 Stereo HDTV Wieder da Merken Nachdem Jordan mit der Pistole in der Hand neben ihrem ermordeten Geliebten J.D. Pollack aufgewacht ist, gilt sie für die Polizei als Hauptverdächtige. Auch Lu, die wegen ihres besonderen Verhältnisses zu Woody eifersüchtig ist, glaubt nicht an Jordans Unschuld. Sie ordnet an, dass Woody vom Dienst suspendiert und die unabhängige Pathologin Dr. Switzer auf den Fall angesetzt wird. Jordan ist nach Washington geflohen, um nach Richter Clarence Gordon zu suchen. Sie hält ihn für den Mörder ihres Geliebten, da Pollacks letzte Story direkt zu ihm führt. Ihre Intervention hat jedoch dramatische Folgen: Nachdem Jordan ihn mit Pollacks Korruptionsvorwürfen konfrontiert hat, stürzt sich Gordon aus dem Fenster. Unterdessen arbeiten Jordans Kollegen mit Feuereifer daran, Beweise für ihre Unschuld zu finden. Dabei stellt sich heraus, dass Jordan in der Tatnacht betäubt worden ist. Klar wird auch, dass sich Richter Gordon tatsächlich bestechen ließ. Doch auch er ist nicht Pollacks Mörder... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Leslie Bibb (Detective Tallulah "Lu" Simmons) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Robert L. Rovner, Melissa R. Byer Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin