Super RTL 18:10 bis 18:35 Trickserie Ritter hoch 3 Ein Team für Legendia / Ein legendärer Tanzkurs F, B 2016 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Durch Zufall erfährt Kunibert von Jimmy, dass die Ritter die Aufgaben, die er an sie verteilt, untereinander tauschen. Aufgebracht stellt er sie zur Rede, doch die Ritter hören nicht zu und beschäftigen sich lieber mit der neuen Rüstungslieferung. Von dieser kindischen Selbstsucht ist Kunibert so aufgebracht, dass er sie dazu verdonnert, nochmal auf die Knappenschule zu gehen. Hier soll Rex von Rot ihnen beibringen, was Teamarbeit bedeutet. Und er stellt ihm noch zwei Assistenten zur Seite: Jimmy und Cat. Das ist besonders Siegfried ein Dorn im Auge... 2. Geschichte: Während Baran der Böse das königliche Tischtennisset klaut, streiten sich Jimmy und Franz um die einzige Waffe, mit der man den Drachen verjagen könnte: den Drachenklauen-Kitzler. Dadurch kommt es sogar fast dazu, dass Jimmys Vater Henri von Baran entführt wird. Kunibert, der diesen Vorfall beobachtet hat, gefällt das Verhalten der beiden jungen Knappen überhaupt nicht. Damit sie lernen, auf dem Schlachtfeld zusammenzuarbeiten, lässt er sich auf einen Vorschlag von Fräulein von Freudlos ein. Die beiden Knappen sollen einen Tanzkurs machen. Eine äußerst peinliche Situation für die angehenden Ritter... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Knight and Me Altersempfehlung: ab 6