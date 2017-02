Super RTL 13:35 bis 14:00 Trickserie Sally Bollywood Vampire in der Schule / Der Super-Rap F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Verängstigt bittet Bob das SBI um Hilfe. Er ist sich sicher, dass er einen Vampir in der Schule gesehen hat. Lee, den Bob früher immer geärgert hat, hat plötzlich scharfe Eckzähne bekommen. 2. Geschichte: Alex, der normalerweise nur Blödsinn im Kopf hat, schreibt auf einmal einen richtig guten Songtext. Einen Super-Rap! Doch ausgerechnet dieser Rap wird ihm kurz darauf gestohlen. Das SBI nimmt den Fall sofort an. Doch als auch noch Jennys Schlagzeug geklaut wird, wissen die zwei Detektive nicht mehr wo sie zuerst mit den Ermittlungen anfangen sollen. Oder hat es der Rap-Dieb etwa auch auf ein Schlagzeug abgesehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6